В Ростове начали проверять информацию о стрельбе из окна жилого дома

В Ростове-на-Дону начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео со стрельбой из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
— Информация проверяется. Устанавливаются личности участников инцидента, их мотивы, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.
Напомним, очевидцы сняли на камеру агрессивного мужчину. Он из окна ссорился с людьми, находившимися на улице.
