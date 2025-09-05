Ричмонд
В Ростове начали проверять информацию о стрельбе из окна жилого дома

Полиция начала проверку после публикации о вооруженном хулигане в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео со стрельбой из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

— Информация проверяется. Устанавливаются личности участников инцидента, их мотивы, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.

Напомним, очевидцы сняли на камеру агрессивного мужчину. Он из окна ссорился с людьми, находившимися на улице.

