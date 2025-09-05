У бывшего гендиректора ЮУ КЖСИ арестовали активы на 12 миллионов рублей

«По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года бывший руководитель АО СЗ “ЮУ КЖСИ”, используя свои служебные полномочия, получил под отчет денежные средства корпорации в общей сумме 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти средства были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и впоследствии использованы для целей, не связанных с деятельностью предприятия — для возврата личных займов», — сообщают в управлении Следственного комитета Челябинской области.