Два павильона загорелись возле Киевского вокзала

Ранее пожар на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» произошел днем 23 апреля. Изначально была версия, что на подземной парковке торгового центра взорвался автомобиль, позднее ее опровергли. Как оказалось, горели стройматериалы, после чего огонь перекинулся на баллоны с газом — это привело к взрывам. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.