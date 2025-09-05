Два павильона загорелись возле Киевского вокзала

— Возле стройки у «Москвы-Сити» на Киевской, 11, загорелись два павильона. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров, — рассказал собеседник.
Люди успели эвакуировать до прибытия спасателей. О пострадавших не сообщается.
Ранее пожар на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» произошел днем 23 апреля. Изначально была версия, что на подземной парковке торгового центра взорвался автомобиль, позднее ее опровергли. Как оказалось, горели стройматериалы, после чего огонь перекинулся на баллоны с газом — это привело к взрывам. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.