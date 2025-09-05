В Первоуральске осудили экс-главу «Водоканала»

Первоуральский горсуд рассмотрел уголовное дело бывшего директора «Водоканала» Артура Гузаирова. Он был признан виновным в трех преступлениях. А именно, в халатности, превышении полномочий, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Суд отправил Артура Гузаирова в колонию на три года и шесть месяцев. Также его лишили права занимать должности на госслужбе на два года и шесть месяцев.
— Гузаиров вину в совершении преступлений не признал, — пояснили в инстанции. — Однако представленной суду совокупности доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора.
Экс-чиновника обвиняли в том, что он допустил подачу питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища потребителям без должной очистки.