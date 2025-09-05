Суд изменил приговор экс-главе Дегтярска

Судом было установлено, что Пильников получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки Audi Q6 стоимостью 9,5 миллиона рублей за оказание общего покровительства и попустительство по службе, в частности, за сокрытие факта ведения чиновником бизнеса. В суде также было доказано, что Пильников принял в том числе через другого своего заместителя взятку в размере 4,4 миллиона рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» за предоставление преимущества при заключении контрактов с администрацией.