В Ростове стало известно об обысках в ЮНЦ РАН, возбуждено уголовное дело

В Ростовской области заговорили об обысках и задержаниях в ЮНЦ РАН. В пресс-службе УФСБ России по региону частично подтвердили эту информацию. Комментарий поступил 5 сентября.
— В результате проведенных мероприятий пресечена противоправная деятельность руководящего сотрудника ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук», — прокомментировали в УФСБ.
Предварительно, сотрудник научного центра совершил особо крупное хищение средств Российского научного фонда. По данным следствия, это произошло после выплаты вознаграждений и включения в состав исполнителей грантов персонала, фактически не выполнявшего работы по проектам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Напомним, за подобное нарушение закона грозят штрафы до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, до четырех лет принудительных работ, от четырех до шести месяцев ареста или до четырех лет лишения свободы. Также могут на пять лет запретить занимать определенные должности.