Два пожара произошли у территории «Москва-Сити». Видео

Рядом с деловым центром Москва-Сити произошло сразу два пожара. Как сообщает телеграм-канал SHOT, огонь охватил один из строительных объектов у торгового центра «Афимолл Сити» и два цветочных павильона неподалеку от Киевского вокзала.
Позднее телеграм-канал «Осторожно, Москва» написал, что бригады МЧС уже приступили к тушению на стройке. По предварительной информации, возгорание произошло на территории возведения будущей штаб-квартиры Wildberries, расположенной у моста Багратион на Краснопресненской набережной. В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что произошло загорание мусора, которое было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших нет.
Как информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, пожар в двух торговых павильонах поадресу Киевская улица, 11, ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Люди эвакуировались до прибытия спасателей, информация о пострадавших не поступала.