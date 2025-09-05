Два пожара произошли у территории «Москва-Сити». Видео

Позднее телеграм-канал «Осторожно, Москва» написал, что бригады МЧС уже приступили к тушению на стройке. По предварительной информации, возгорание произошло на территории возведения будущей штаб-квартиры Wildberries, расположенной у моста Багратион на Краснопресненской набережной. В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что произошло загорание мусора, которое было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших нет.