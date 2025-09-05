Ричмонд
Два пожара произошли у территории «Москва-Сити». Видео

Два загорания в районе Москва-Сити оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС. Огнем были охвачены цветочные павильоны неподалеку от Киевского вокзала и мусор на стройплощадке на Краснопресненской набережной.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Рядом с деловым центром Москва-Сити произошло сразу два пожара. Как сообщает телеграм-канал SHOT, огонь охватил один из строительных объектов у торгового центра «Афимолл Сити» и два цветочных павильона неподалеку от Киевского вокзала.

Позднее телеграм-канал «Осторожно, Москва» написал, что бригады МЧС уже приступили к тушению на стройке. По предварительной информации, возгорание произошло на территории возведения будущей штаб-квартиры Wildberries, расположенной у моста Багратион на Краснопресненской набережной. В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что произошло загорание мусора, которое было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших нет.

Как информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, пожар в двух торговых павильонах поадресу Киевская улица, 11, ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Люди эвакуировались до прибытия спасателей, информация о пострадавших не поступала.

