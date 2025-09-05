Сын экс-губернатора Самарской области Меркушкина осужден на 7 лет колонии

Александр Меркушкин признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, в организации преступления, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, и приговорен к семи годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 152 368 958 рублей 49 копеек. Осужденному запрещено три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий.