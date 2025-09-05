Сын экс-губернатора Самарской области Меркушкина осужден на 7 лет колонии

В пятницу, 5 сентября, Первомайский районный суд Пензы огласил приговор сыну бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина Александру Меркушкину и его подельникам — Александру Тренькину, Владимиру Мазову и Михаилу Амутнову.
Александр Меркушкин признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, в организации преступления, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, и приговорен к семи годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 152 368 958 рублей 49 копеек. Осужденному запрещено три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий.
Александр Теренькин приговорен к штрафу в 60 000 000 рублей, Владимир Мазов — к 6,5 годам колонии общего режима Михаил Амутнов — к 1,5 годам лищения свободы и штрафу 500 000 рублей. Всем троим также запрещено занимать определенные должности.
Также с Александра Меркушкина, Владимира Мазова, Михаила Амутнова суд взыскал в солидарном порядке в пользу ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в счёт возмещения материального ущерба 43 888 427 рублей.
Суд сохранил арест на имущество осужденных до полной выплаты ими штрафа.
Согласно приговору суда взятка в 7 001 880 рублей будет конфискована и обращена в собственность государства, сообщается на портале Первомайского районного суда Пензы.
На оглашении приговора сыну присутствовал экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин.