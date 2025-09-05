Ричмонд
В Казахстане изъяли 13 тонн 183 килограмма кокаина. Видео

В Казахстане изъяли рекордную партию кокаина весом более 13 тонн. Задержаны двое иностранцев, планировавших транзит запрещенных веществ через территорию страны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Правоохранительные органы Казахстана изъяли партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, данная партия стала самой крупной из когда-либо изъятых в стране. Издание уточняет, что ее вес сопоставим с массой двух взрослых слонов и одного слоненка, что подчеркивает беспрецедентный масштаб изъятия.

На оперативном видео, опубликованном спецслужбой, видны большие белые мешки, плотно уложенные друг на друга.

В КНБ сообщили, что данная операция была проведена в рамках широкомасштабных действий по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков.

По делу задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Следствие установило, что наркоторговцы планировали использовать территорию Казахстана для транзита запрещённых веществ в третьи страны.