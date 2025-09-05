В Казахстане изъяли 13 тонн 183 килограмма кокаина. Видео

Правоохранительные органы Казахстана изъяли партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, данная партия стала самой крупной из когда-либо изъятых в стране. Издание уточняет, что ее вес сопоставим с массой двух взрослых слонов и одного слоненка, что подчеркивает беспрецедентный масштаб изъятия.