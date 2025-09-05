Два года била своих подчиненных. В Гомельской области на четыре года лишения свободы осуждена экс-директор сельхозпредприятия

Прокуратура Добрушского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении экс-директора сельхозпредприятия, сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области. Женщине инкриминировано превышение служебных полномочий, сопряженное с насилием в отношении подчиненных, в том числе совершенным из личной заинтересованности.
Следствием установлено, что директор сельхозпредприятия с 2022 года по 2024 год постоянно занималась рукоприкладством в отношении своих подчиненных.
Так, например, у машинно-тракторного парка она схватила тракториста за одежду и стала толкать из стороны в сторону, пока мужчина не упал на спину. Затем поставила колено ему на грудь и нанесла не менее двух ударов рукой по телу. Потом завела мужчину в диспетчерскую, где прижала столом к стене, причинив ему побои.
Дважды экс-директор хватала бригадира молочно-товарной фермы за грудки и пыталась засунуть ей в рот силос, а также била ее по голове.
В своем кабинете экс-директор ударила ветеринарного врача по голове и по спине.
Причины побоев женщина объясняла ненадлежащим выполнением подчиненными своих служебных обязанностей.
Приговором суда Добрушского района обвиняемая осуждена за превышение служебных полномочий. Она признана виновной и в том, что в этот же период времени давала незаконные указания по сокрытию падежа не менее 384 голов скота, а также применила насилие в отношении главного бухгалтера.
Экс-директору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года (по амнистии к юбилею Победы наказание сокращено на 1 год) со штрафом в размере 400 базовых величин (16,8 тысячи рублей) и лишением права занимать руководящие должности на срок 5 лет.
В целях профилактики на судебное заседание были приглашены руководители хозяйств Добрушского района.
