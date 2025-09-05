Мужчина приехал в полицию Петербурга на краденном самокате из-за мук совести

41-летний уроженец Ростовской области добровольно явился в полицию с повинной после кражи электросамоката в Петербурге.
— 1 августа мужчина похитил транспортное средство на проспекте Энгельса, перерезав трос-замок, — сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Как рассказал сам обвиняемый, его пять дней мучила совесть после совершенного преступления. Изначально он планировал продать самокат, чтобы потратить вырученные деньги на личные нужды, но не смог справиться с внутренним конфликтом. Мужчина добровольно вернул двухколесное транспортное средство законному владельцу.
Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по статье о краже с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Добровольная явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления могут быть учтены судом как смягчающие обстоятельства.