Мужчина приехал в полицию Петербурга на краденном самокате из-за мук совести

Как рассказал сам обвиняемый, его пять дней мучила совесть после совершенного преступления. Изначально он планировал продать самокат, чтобы потратить вырученные деньги на личные нужды, но не смог справиться с внутренним конфликтом. Мужчина добровольно вернул двухколесное транспортное средство законному владельцу.