Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянском районе водитель незаконно перевозил в машине 60 ягнят

Из-за отсутствия сопроводительных документов сельхозживотных должны вернуть в Бурятию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе водитель незаконно перевозил в машине 60 ягнят. Полицейские остановили автомобиль «Hyundai Porter» и при осмотре обнаружили мелкий рогатый скот. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, инспекторы установили, что у 31-летнего мужчины не было ветеринарно-сопроводительных документов на ягнят.

— Водитель рассказал, что вез животных из Бурятии в село Оек Иркутского района, — уточнили в пресс-службе полиции.

За отсутствие документов на сельхозживотных в отношении автомобилиста составили административный протокол и выдали нарушителю предписание о возврате скота в пункт отправления.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с селе Онгурен Ольхонского района продолжает действовать режим ЧС.