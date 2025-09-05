В Слюдянском районе водитель незаконно перевозил в машине 60 ягнят. Полицейские остановили автомобиль «Hyundai Porter» и при осмотре обнаружили мелкий рогатый скот. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, инспекторы установили, что у 31-летнего мужчины не было ветеринарно-сопроводительных документов на ягнят.