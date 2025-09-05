В Омске инструктора автошколы оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

Сегодня, во время патрулирования Кировского округа города Омска, сотрудники Госавтоинспекции остановили учебный автомобиль «Шевроле Круз», принадлежащий одной из местных автошкол. За рулем машины находился курсант 1989 года рождения, однако внимание инспекторов привлек его наставник — 50-летний инструктор, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.