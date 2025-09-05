В Омске инструктора автошколы оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

Сегодня, во время патрулирования Кировского округа города Омска, сотрудники Госавтоинспекции остановили учебный автомобиль «Шевроле Круз», принадлежащий одной из местных автошкол. За рулем машины находился курсант 1989 года рождения, однако внимание инспекторов привлек его наставник — 50-летний инструктор, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.
При предложении пройти медицинское освидетельствование мужчина категорически отказался.
На вопрос инспектора о причине отказа, мужчина заявил.
«Я чувствую себя абсолютно трезвым!» — сказал инструктор по вождению.
В результате в отношении инструктора было возбуждено административное дело за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования.
Санкция статьи предусматривает серьезное наказание: штраф в размере 45 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Учебный автомобиль был помещен на штрафстоянку.
