Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Актрису задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша. По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест. Сама актриса во время заседания суда попросила избрать ей запрет определенных действий. Также она заверила, что сдала загранпаспорт следствию и скрываться не собирается.