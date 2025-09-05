Актрису задержали при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша. По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест. Сама актриса во время заседания суда попросила избрать ей запрет определенных действий. Также она заверила, что сдала загранпаспорт следствию и скрываться не собирается.
Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков
Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Вопрос о мере пресечения для Тарасовой рассматривается на заседании Домодедовского городского суда.