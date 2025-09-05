Ричмонд
В Новосибирске разыскивают 12-летнего Матвея Кузьмина

Школьник пропал в конце июля, его поисками занимаются правоохранительные органы и волонтёры.

В Новосибирске объявлен розыск 12-летнего Матвея Кузьмина, который перестал выходить на связь 31 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы подростка: рост 162 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мальчике, просят обратиться на горячую линию по телефону 8−800−700−54−52 или набрать номер 112.