Экс-администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков погиб в индийской тюрьме

Один из руководителей российской криптобиржи Garantex, Алексей Бещеков, скончался в тюрьме Индии, где он находился под арестом по обвинению в отмывании денег и ожидал выдачи в США.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков погиб в тюрьме в Индии, где он ожидал решения об экстрадиции в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Причины смерти 46-летнего россиянина пока неизвестны.

Его задержали в Индии в середине марта, когда он находился в отпуске с семьей. Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предъявили Бещекову и Александру Мира Серда, который проживает в ОАЭ.

Гибель мужчины произошла на фоне недавнего объявления властей США о назначении награды за поимку руководителей криптоплатформы. Сама Garantex была внесена американским Минфином в санкционный список еще в 2022 году, а после аналогичных мер со стороны ЕС приостановила работу и выдачу криптовалюты пользователям.

Как пишет телеграм-канал Baza, смерть экс-администратора подтвердил основатель Garantex Сергей Менделеев.

Ранее, как отмечает SHOT, обманутые криптоброкеры пытались взять штурмом офис компании в Москва-Сити. По информации канала, на платформе «подвисло» не менее 2,5 миллиардов рублей.