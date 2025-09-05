Экс-администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков погиб в индийской тюрьме

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков погиб в тюрьме в Индии, где он ожидал решения об экстрадиции в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Причины смерти 46-летнего россиянина пока неизвестны.
Его задержали в Индии в середине марта, когда он находился в отпуске с семьей. Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предъявили Бещекову и Александру Мира Серда, который проживает в ОАЭ.
Гибель мужчины произошла на фоне недавнего объявления властей США о назначении награды за поимку руководителей криптоплатформы. Сама Garantex была внесена американским Минфином в санкционный список еще в 2022 году, а после аналогичных мер со стороны ЕС приостановила работу и выдачу криптовалюты пользователям.
Как пишет телеграм-канал Baza, смерть экс-администратора подтвердил основатель Garantex Сергей Менделеев.
Ранее, как отмечает SHOT, обманутые криптоброкеры пытались взять штурмом офис компании в Москва-Сити. По информации канала, на платформе «подвисло» не менее 2,5 миллиардов рублей.