Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения актрисе.

Источник: РИА "Новости"

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Освободить Тарасову из-под стражи в зале суда», — зачитала судья свое решение. Сторона следствия просила избрать актрисе домашний арест на срок до 9 ноября.

Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).