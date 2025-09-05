«Прости, что не уберегла». В Ростове похоронили погибшую мать двоих детей

«Мы все здесь собрались не потому, что Алёна умерла, а потому что она жила. Жила ярко, с любовью, с заботой о других. И сейчас её жизнь не заканчивается — она продолжается. Продолжается в памяти тех, кто её любил. Продолжается в сердцах её детей, в слезах матери, в молитвах друзей. Я уверен, что сейчас она на небе, и смотрит на нас. И благодарит каждого, кто пришёл проститься с ней в этом мире».