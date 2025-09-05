«Прости, что не уберегла». В Ростове похоронили погибшую мать двоих детей

Сегодня в храме Успения Пресвятой Богородицы в Аксае простились с 39-летней Алёной Редько — матерью двоих детей-инвалидов, чьё исчезновение на прошлой неделе потрясло всю страну. Женщина пропала после того, как уехала с бывшим мужем, и почти неделю её местонахождение было неизвестно.
Rostov.aif.ru присутствовал на отпевании и похоронах Алёны, чтобы рассказать о последнем прощании с жительницей Аксая, чьё исчезновение и трагическая гибель вызвали широкий общественный резонанс.
«Мамы больше нет».
С самого утра у церкви начали собираться люди. Кто-то пришёл пешком с соседних улиц, кто-то подъехал на машине, но все пришли с цветами в руках и с одним и тем же чувством — тяжестью в сердце. У входа в храм тихо стояли знакомые, коллеги, прихожане, соседи — все те, кто очень хорошо знал Алёну.
«Такая красивая была, — говорила Анна, прихожанка храма, и слёзы сами катились по её щекам. — Я её хорошо помню. Каждое воскресенье приходила в церковь: улыбнётся, поклонится и поздоровается. Была очень тихая и добрая. Часто приходила с бывшим мужем, вместе. Видно было, что между ними не просто прошлое, а что-то настоящее осталось. Казалось, что, несмотря ни на что, они всё ещё семья. А теперь… как это могло так закончиться?» — она замолчала, вытерла глаза и только покачала головой.
К 10:20 к церкви подъехала машина, в которой был гроб. Его аккуратно вынесли и медленно понесли к храму. Люди молча расступились. Кто-то перекрестился, кто-то опустил глаза. Через пару минут подъехала ещё одна машина. Из неё медленно вышла Елена Витальевна — мама Алёны. Шла тяжело, опираясь на руку знакомого, будто каждая ступень давалась с усилием. Лицо — бледное, глаза — припухшие от бессонных ночей и слёз, но в них было что-то крепкое, что держало её на ногах.
«Я обещала себе не плакать. Сказала, что буду сильной ради неё и ради внуков», — прошептала Елена, глядя на ступени храма.
Но когда она увидела белый гроб у входа, всё, что держалось внутри, рухнуло. Она остановилась и тихо заплакала.
Рядом с Еленой стоял её внук — 12-летний сын Алёны. Он молчал, не отводил взгляд от белого гроба. Лицо было спокойным, но по щекам тихо текли слёзы. Он не вытирал их, будто даже не замечал. Для него всё вокруг будто остановилось: ни звуков, ни слов, только он и этот гроб. Мамы больше нет.
Последнее прощание.
Батюшка Димитрий, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, вышел к собравшимся у входа и тихо пригласил всех пройти внутрь, чтобы вместе помолиться за упокой души Алёны. В церкви было просторно, но люди шли медленно, будто боялись нарушить тишину, и постепенно заполняли пространство у алтаря. Гроб с телом погибшей поставили перед иконостасом, и вокруг него тут же началась тихая, сдержанная очередь, где каждый хотел подойти, положить цветы и сказать свои последние слова.
Люди приносили розы, хризантемы или гвоздики — всё в светлых и спокойных тонах. Кто-то клал на гроб аккуратно сложенную записку с именем, а кто-то небольшую иконку. Многие просто крестились, стоя у гроба, долго смотрели на лицо Алёны, прикрытое белой тканью, и шептали молитву.
Когда все желающие подошли к гробу и положили цветы, батюшка Димитрий начал панихиду — молитву за упокой души усопшей. Церковный хор запел, и в зале сразу воцарилась тишина. После молитвы отец Димитрий обратился к собравшимся.
«Мы все здесь собрались не потому, что Алёна умерла, а потому что она жила. Жила ярко, с любовью, с заботой о других. И сейчас её жизнь не заканчивается — она продолжается. Продолжается в памяти тех, кто её любил. Продолжается в сердцах её детей, в слезах матери, в молитвах друзей. Я уверен, что сейчас она на небе, и смотрит на нас. И благодарит каждого, кто пришёл проститься с ней в этом мире».
Когда молитва закончилась, батюшка тихо пригласил всех подойти, чтобы попрощаться. Люди начали подходить медленно, один за другим, будто не хотели принимать то, что это последнее прощание. У гроба каждый делал паузу, будто пытался выиграть ещё секунду, ещё мгновение, чтобы побыть рядом с Алёной.
«Прощай, моя принцесса».
Когда прощание подошло к концу, гроб закрыли, и люди медленно вышли из храма. К церкви уже подъехал арендованный микроавтобус и в него сели все, кому было важно проводить Алёну до самого конца. Теперь предстояла дорога на Северное кладбище — туда, где Алёну будут хоронить.
В салоне стояла такая тишина и лишь изредка раздавалось тихое шмыганье носом или шёпот короткой молитвы. Долгое время никто не решался заговорить. Первой нарушила молчание Галина, мама подруги погибшей.
«Она была такой отзывчивой — сказала она. — Моей дочери всегда помогала. Если что, первая приезжала, первая звонила. Дружили как сёстры. И вот… не могу поверить, что кто-то мог сделать с ней такое! Она ведь такая хрупкая была. Добрая, светлая. И теперь её нет», — Галина закрыла лицо руками и заплакала.
На кладбище все собрались у свежей могилы, той самой, где Алёну предстояло оставить навсегда. Когда гроб вынесли из машины, хор снова запел — тихо, протяжно, в последний раз.
Елена Витальевна подошла ближе, еле держась на ногах. Сначала молчала, сжимала руки, смотрела на гроб. Но когда песня смолкла, и наступила тишина, она не выдержала. Голос дрогнул, плечи опустились, и она, наконец, разрыдалась. Так плачут только матери, которые хоронят своих детей.
«Прощай, моя принцесса… Прости меня что не уберегла. Я же обещала тебе быть рядом», — прошептала она, уткнувшись головой к гробу.
Гроб начали медленно опускать в землю, под пение панихиды. Когда хор замолчал, батюшка попросил всех подойти. Каждый, кто хотел, подошёл к могиле, взял горсть земли и бросил на гроб. Люди стояли молча. Когда земля закрыла гроб, начали класть цветы. Венки, букеты — всё аккуратно и бережно. Возле креста — фотография Алёны, где она улыбается.
Когда церемония закончилась, люди медленно начали расходиться. Многие не спешили уходить — кто-то оставался у могилы, кто-то подходил, чтобы обнять Елену Витальевну, другие просто стояли в стороне, не в силах сразу оторваться от места прощания.
Расследование продолжается. Уголовное дело об убийстве Алёны Редько возбуждено, правоохранительные органы работают с имеющимися версиями, проверяют обстоятельства её исчезновения и смерти. Пока официальные данные не разглашаются, но семья и близкие ждут ответов на вопросы, которые теперь звучат с особой болью.