В Одесской области украинец угнал автомобиль военкомата и уехал домой

На Украине мужчина угнал автомобиль военкомата, когда его хотели везти на медкомиссию. За этот поступок ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Одесской области Украины мужчина угнал служебный автомобиль военкомата, в котором его собирались доставить на медицинскую комиссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

43-летний мужчина, находясь в служебном автомобиле военкомата, на котором его собирались везти на медобследование, внезапно пересел с пассажирского сиденья на водительское и скрылся. Позднее беглец бросил транспортное средство на окраине населенного пункта и отправился домой, прихватив водительскую сумку с личными документами.

При задержании он сообщил, что действовал спонтанно и не планировал свои действия заранее. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон.

По информации ТАСС, с начала года более 110 тыс. украинцев самовольно оставили свои части, а почти 70% опрошенных граждан не одобряют работу военкоматов.