Башкирские спасатели обнаружили на крыше магазина ребенка 2−3 лет

В Башкирии спасли оказавшегося на крыше магазина ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 5 сентября, в башкирском городе Белорецке произошел инцидент с участием маленького ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС, на улице Крупской ребенка в возрасте двух-трех лет обнаружили на крыше магазина.

На месте работали пожарные МЧС. С помощью автолестницы спасатели эвакуировали ребенка с крыши и передали медикам для осмотра.

По данным ведомства, состояние ребенка — удовлетворительное. Обстоятельства, при которых малыш оказался на крыше, выясняются.

