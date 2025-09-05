Башкирские спасатели обнаружили на крыше магазина ребенка 2−3 лет

Сегодня вечером, 5 сентября, в башкирском городе Белорецке произошел инцидент с участием маленького ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС, на улице Крупской ребенка в возрасте двух-трех лет обнаружили на крыше магазина.
На месте работали пожарные МЧС. С помощью автолестницы спасатели эвакуировали ребенка с крыши и передали медикам для осмотра.
По данным ведомства, состояние ребенка — удовлетворительное. Обстоятельства, при которых малыш оказался на крыше, выясняются.
