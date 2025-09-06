Определили дату начала суда над экс-главой воронежского УФСИН

По версии следствия, с декабря 2019-го по ноябрь 2024 года Молоканов, привлекал подчиненных ему сотрудников УФСИН к строительно-монтажным, ремонтно-отделочным и иным хозяйственным работам на принадлежащих ему объектах недвижимости. Происходило это в рабочее время с отрывом от исполнения ими служебных обязанностей.