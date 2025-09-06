Определили дату начала суда над экс-главой воронежского УФСИН

В Железнодорожном районном суде определили дату начала заседаний по уголовному делу экс-главы УФСИН России по Воронежской области Аркадия Молоканова. Первое из них пройдет 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Молоканова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении бывшего главы регионального УФСИН возбудили на основе материалов региональных УФСБ и управления собственной безопасности УФСИН.
По версии следствия, с декабря 2019-го по ноябрь 2024 года Молоканов, привлекал подчиненных ему сотрудников УФСИН к строительно-монтажным, ремонтно-отделочным и иным хозяйственным работам на принадлежащих ему объектах недвижимости. Происходило это в рабочее время с отрывом от исполнения ими служебных обязанностей.
Первое судебное заседание по этому делу пройдет в открытом режиме.