Два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США

«Два самолета режима (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуропролетели рядом с судном ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашей операции по борьбе с наркотиками», — заявил Пентагон в соцсети X*.