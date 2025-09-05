Два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США

На фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, Пентагон в пятницу заявил о пролете двух венесуэльских истребителей над американским военным кораблем в нейтральных водах.
«Два самолета режима (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуропролетели рядом с судном ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашей операции по борьбе с наркотиками», — заявил Пентагон в соцсети X*.
Ранее, во вторник, госсекретарь США Марко Рубио заявил о нанесении «смертельного удара» американскими военными в Карибском море по судну, перевозившему наркотики, которое, по его сведениям, отправилось из Венесуэлы. В Белом доме впоследствии сообщили, что уничтоженная моторная лодка, запечатленная на видеозаписи, предоставленной военными, принадлежала «наркотеррористам» из группировки.
В ответ на это министр информации и коммуникаций Венесуэлы Фредди Няньес заявил, что видеозапись американского удара содержит признаки обработки с использованием искусственного интеллекта.
