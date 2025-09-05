ФСБ задержала мужчину за попытку вывести из строя связь в Усинске по поручению СБУ

— Проведены оперативно-разыскные мероприятия. Благодаря этому установлено, что в июле текущего года фигурант поджег один из объектов связи мобильного оператора на территории Усинска, чтобы добиться прекращения его работы. Однако разрушения и повреждения оборудования не произошло, — цитирует ведомство издание «Коммерсант».