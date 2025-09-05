Ричмонд
ФСБ задержала мужчину за попытку вывести из строя связь в Усинске по поручению СБУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который попытался оставить город Усинск без сотовой связи по поручению спецслужб Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ФСБ России по Республике Коми.

— Проведены оперативно-разыскные мероприятия. Благодаря этому установлено, что в июле текущего года фигурант поджег один из объектов связи мобильного оператора на территории Усинска, чтобы добиться прекращения его работы. Однако разрушения и повреждения оборудования не произошло, — цитирует ведомство издание «Коммерсант».

Уточняется, что нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на совершение диверсии и приготовление к совершению террористического акта. Злоумышленник сообщил, что получил от анонимного человека сообщение с предложением совершить данное правонарушение.

Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.