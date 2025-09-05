Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России объявило в розыск журналистку Екатерину Котрикадзе*

В базе данных МВД РФ появилась карточка Екатерины Котрикадзе*

Источник: Комсомольская правда

В базе данных Министерства внутренних дел России была опубликована карточка журналистки-иноагента Екатерины Котрикадзе* (ныне пребывающей за рубежом). Как можно догадаться, российские силовые структуры объявили ее в розыск по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

«Котрикадзе Екатерина Бесикиевна* разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных полиции.

Котрикадзе* работала на телевидении в РФ с 2003 года, а затем — на самых разных площадках, большинство из которых признаны сегодня иностранными агентами. В списках иноагентов числится с 2022 года, и вместе с некоторыми коллегами на нее возбуждены уголовные дела за распространение фейков о ВС РФ и несоблюдении законодательства об иностранных агентах.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД также объявило в розыск другую бывшую российскую журналистку, коллегу Котрикадзе*.

* — физлицо, признанное иностранным агентом в России.