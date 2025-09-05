Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандальная зоогостиница DogTown, в которой мучили собак, закрылась в Чехове

«Звездный» питомник DogTown закрылся в подмосковном Чехове после возбуждения уголовного дела. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале «112».

«Звездный» питомник DogTown закрылся в подмосковном Чехове после возбуждения уголовного дела. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале «112».

— Владельцы собак требуют наказать виновных, а хозяйка DogTown заявила о закрытии заведения и принесла извинения, — сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно 5 сентября. Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После того как в Сети появилось видео с издевательствами над животными и фотографии псов, содержащихся в грязи и с признаками побоев, звезды отправились спасать своих питомцев.

Собаки жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганные и покалеченные. Жертвами живодеров стали собаки многих знаменитостей. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».

Позже на владельцев питомника сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.