Скандальная зоогостиница DogTown, в которой мучили собак, закрылась в Чехове

Об инциденте стало известно 5 сентября. Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После того как в Сети появилось видео с издевательствами над животными и фотографии псов, содержащихся в грязи и с признаками побоев, звезды отправились спасать своих питомцев.