Скандальная зоогостиница DogTown, в которой мучили собак, закрылась в Чехове

«Звездный» питомник DogTown закрылся в подмосковном Чехове после возбуждения уголовного дела. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале «112».
— Владельцы собак требуют наказать виновных, а хозяйка DogTown заявила о закрытии заведения и принесла извинения, — сказано в сообщении.
Об инциденте стало известно 5 сентября. Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После того как в Сети появилось видео с издевательствами над животными и фотографии псов, содержащихся в грязи и с признаками побоев, звезды отправились спасать своих питомцев.
Собаки жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганные и покалеченные. Жертвами живодеров стали собаки многих знаменитостей. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».
Позже на владельцев питомника сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.