Сбой произошел в работе Telegram

В последний раз крупный сбой в работе мессенджера произошел 10 августа. Сообщения об этом начали появляться в 08:30, а к 21:00 общее количество жалоб за сутки превысило 3,9 тысячи. В основном пользователи жалуются на то, что у них не отправлялись сообщения и не работали аудиозвонки.