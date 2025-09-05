Сбой произошел в работе Telegram

Пользователи Telegram зафиксировали сбой в работе мессенджера. У некоторых из них не отправляются сообщения, не загружаются медиафайлы и пропадают комментарии к публикациям.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе сервисов, за прошедший час от пользователей Telegram поступило 265 жалоб, за сутки — 1117. Больше всего сообщений поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Вологодской, Нижегородской и Курганской областей. Половина пользователей, которые доложили о сбое, пожаловалась на проблемы в работе мобильного приложения, еще у 24 процентов респондентов некорректно работают оповещения.
Согласно информации портала Сбой.рф, за сутки поступило 20 жалоб. Проблемы в работе Telegram возникли у жителей Москвы, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Самарской и Ярославской областей.
В последний раз крупный сбой в работе мессенджера произошел 10 августа. Сообщения об этом начали появляться в 08:30, а к 21:00 общее количество жалоб за сутки превысило 3,9 тысячи. В основном пользователи жалуются на то, что у них не отправлялись сообщения и не работали аудиозвонки.