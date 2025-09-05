Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Одессой мужчина угнал машину сотрудников ТЦК

Задержанный рассказал, что действовал спонтанно.

Источник: Кадр из Youtube

В Одесской области 43-летний местный житель угнал машину сотрудника ТЦК и бросил ее на окраине населенного пункта. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что инцидент произошел в августе.

Мужчина сел в машину военкомов, которые должны были вести пассажира на обследование в военно-лечебную комиссию (ВЛК). Водитель в это время стоял возле автомобиля.

Затем мужчина внезапно перепрыгнул на водительское сиденье и уехал. Машину он бросил на окраине населенного пункта и ушел домой. С собой злоумышленник забрал лежавшую в салоне сумку водителя с важными личными документами.

Задержанный рассказал, что действовал спонтанно. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Волынской области Украины мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, отобрав у них пистолет.