Под Одессой мужчина угнал машину сотрудников ТЦК

В Одесской области 43-летний местный житель угнал машину сотрудника ТЦК и бросил ее на окраине населенного пункта. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что инцидент произошел в августе.
Мужчина сел в машину военкомов, которые должны были вести пассажира на обследование в военно-лечебную комиссию (ВЛК). Водитель в это время стоял возле автомобиля.
Затем мужчина внезапно перепрыгнул на водительское сиденье и уехал. Машину он бросил на окраине населенного пункта и ушел домой. С собой злоумышленник забрал лежавшую в салоне сумку водителя с важными личными документами.
Задержанный рассказал, что действовал спонтанно. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Волынской области Украины мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, отобрав у них пистолет.