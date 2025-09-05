В Ленобласти задержали отца, который постоянно избивал своего сына-школьника

Отец на постоянной основе избивал сына в Новом Девяткине в Ленинградской области. Видео с инцидентом прислали неравнодушные местные жители Telegram-каналу «Mash на Мойке».
Как передают очевидцы, «воспитательные меры» проводились глубокой ночью. Кадры с избиением ребенка попали на камеры видеонаблюдения в лифте. На них видно, что мужчина не стесняется использовать оскорбления, пощечины и удары по голове.
Местные жители сообщают, что в семье есть два мальчика, но старший сбежал из дома около месяца назад, не выдержав постоянного насилия и унижений. После этого отец сосредоточил свои действия на младшем сыне.
В материале уточняется, что Следственный комитет возбудил дело об истязании.
В августе этого года женщина во дворе одного из домов в подмосковной Балашихе избила девочку из-за того, что ей пришлось искать ребенка. Уточняется, что обидчица работает воспитательницей в дошкольном учреждении. Местные жители попросили полицию разобраться в этой ситуации.
Ранее воспитательница детского сада в Новороссийске попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как педагог дважды ударила по лицу воспитанницу. Женщина также кричала на других детей.