Аглая Тарасова взяла в ипотеку элитную квартиру стоимостью 125 миллионов рублей

Российская актриса Аглая Тарасова, которую обвинили в контрабанде наркотиков, взяла в ипотеку элитную трехкомнатную квартиру, расположенную в доме на Малой Никитской улице. Площадь недвижимости составляет 139 квадратных метров, а стоимость — примерно 125 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил Shot.
— Три года назад актриса взяла в ипотеку трешку на Малой Никитской площадью 139 квадратов. Цена квартиры в таком доме — около 125 миллионов рублей, — передает Telegram-канал.
5 сентября в СМИ появились сведения, что после прилета в столичный аэропорт Домодедово из израильского Тель-Авива в багаже Аглаи Тарасовой обнаружили вейп с гашишным маслом. По данным МВД, в устройстве для курения нашли масло каннабиса массой 0,38 грамма.
Во время судебного заседания, которое прошло в тот же день, актриса заявила, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из России, поскольку у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех фильмах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.
В результате Домодедовский городской суд избрал артистке запрет определенных действий и освободил ее из-под стражи. Теперь она не может покидать свой дом с полуночи до 06:00 и пользоваться средствами связи.
