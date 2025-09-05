Аглая Тарасова взяла в ипотеку элитную квартиру стоимостью 125 миллионов рублей

Во время судебного заседания, которое прошло в тот же день, актриса заявила, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из России, поскольку у нее есть ипотека и запланированные съемки в трех фильмах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.