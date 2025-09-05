Ричмонд
В Коми местного жителя арестовали за поджог вышки связи по заданию СБУ

В Усинске Республики Коми возбудили уголовное дело против мужчины, совершившего поджог объекта сотовой связи по заданию украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали жителя города Усинска на территории Республики Коми за поджог вышки сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Усинска за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Усинска не только поджог объект связи, но также производил съемку железнодорожного вокзала, путей и трансформатора, ведя подготовку к их поджогу по заданию СБУ.

Ранее KP.RU сообщал, что в Приморье задержали двух местных жителей, которые планировали собрать сведения о российских военных объектах по заданию украинских спецслужб.