В Коми местного жителя арестовали за поджог вышки связи по заданию СБУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали жителя города Усинска на территории Республики Коми за поджог вышки сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Усинска за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Усинска не только поджог объект связи, но также производил съемку железнодорожного вокзала, путей и трансформатора, ведя подготовку к их поджогу по заданию СБУ.
Ранее KP.RU сообщал, что в Приморье задержали двух местных жителей, которые планировали собрать сведения о российских военных объектах по заданию украинских спецслужб.