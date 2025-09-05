5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Шкловском районе работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня в 18.19 жительница деревни Новое Вильяново сообщила о пожаре в своем доме.
Прибывшие работники МЧС обнаружили горение постельных принадлежностей в одной из комнат. Хозяйка успела выйти из горящего дома, однако в горящем строении остался ее сожитель.
Работники МЧС нашли мужчину в одной из комнат и вывели его на свежий воздух. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. -0-