На пожаре в Шкловском районе работники МЧС спасли мужчину

Сегодня в 18.19 жительница деревни Новое Вильяново сообщила о пожаре в своем доме.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Шкловском районе работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие работники МЧС обнаружили горение постельных принадлежностей в одной из комнат. Хозяйка успела выйти из горящего дома, однако в горящем строении остался ее сожитель.

Работники МЧС нашли мужчину в одной из комнат и вывели его на свежий воздух. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. -0-