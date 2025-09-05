Ричмонд
МВД предупредило россиян о мошенничестве с сообщениями от Пенсионного фонда

Мошенники снова начали рассылать письма от якобы Пенсионного фонда РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры — одна из основных категорий граждан, находящихся в зоне риска из-за действий мошенников. А преступники, в свою очередь, снова взяли на вооружение старую схему — рассылать мошеннические сообщения от, якобы, представителей Пенсионного фонда РФ. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД страны.

«Пенсионный фонд информирует: вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, это последнее напоминание. Вам полагается увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки, новый бонус для пенсионеров в возрасте от 58 до 84 лет», — такие фейковые сообщения приводят правоохранители в пример работающей мошеннической схемы.

В МВД РФ напомнили, что Пенсионного фонда не существует, как организации, с 1 января 2023 года. Также правоохранители просят молодых россиян общаться с пожилыми родственниками, рассказывать им о мошеннических схемах и способах обмана, показывать примеры подставных документов, сообщений и кликбейтных фишинговых ссылок.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники активно пытаются притворяться начальством с места работы жертвы, чтобы втереться в доверие и побудить перевести деньги или перейти по ссылке.