МВД предупредило россиян о мошенничестве с сообщениями от Пенсионного фонда

«Пенсионный фонд информирует: вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, это последнее напоминание. Вам полагается увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки, новый бонус для пенсионеров в возрасте от 58 до 84 лет», — такие фейковые сообщения приводят правоохранители в пример работающей мошеннической схемы.