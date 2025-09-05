На майдане в Киеве проходит акция протеста из-за законопроектов о ВСУ

По мнению инициаторов протеста, рассматриваемые нововведения в законодательстве практически ликвидируют существующий порядок, дающий возможность переводить военных, покинувших расположение части без разрешения, в другие подразделения после их возвращения. В результате, солдаты снова столкнутся с теми же самыми обстоятельствами, которые и привели к их дезертирству.