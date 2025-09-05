На майдане в Киеве проходит акция протеста из-за законопроектов о ВСУ

В центре Киева на Майдане Независимости началась протестная акция, вызванная законопроектом, усиливающим ответственность украинских военнослужащих за невыполнение приказов и самовольное оставление воинской части. Об этом информирует «Страна.ua».
По мнению инициаторов протеста, рассматриваемые нововведения в законодательстве практически ликвидируют существующий порядок, дающий возможность переводить военных, покинувших расположение части без разрешения, в другие подразделения после их возвращения. В результате, солдаты снова столкнутся с теми же самыми обстоятельствами, которые и привели к их дезертирству.
Протестующие также выражают озабоченность в связи с тем, что проект закона предусматривает сужение возможностей судебных инстанций в вопросах смягчения наказаний за неподчинение. По их заявлению, подобная мера неприемлема в условиях вооруженного конфликта.
В числе требований участников митинга — принятие властями закона об учреждении должности военного омбудсмена.
Напомним, что в августе в профильный комитет Верховной Рады Украины поступил законопроект, ужесточающий наказания за неисполнение приказа командира, вплоть до тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет.