Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

14 сентября 2023 года суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года заключения в колонии. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен Митволь и как проходило его задержание.