Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, которого осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании. Об этом стало известно в пятницу, 5 сентября, из материалов его дела.
— Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного, — говорится в документе.
Комиссия также приняла во внимание мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику, передает РИА Новости.
14 сентября 2023 года суд приговорил Олега Митволя к 4,5 года заключения в колонии. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен Митволь и как проходило его задержание.