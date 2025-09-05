Ричмонд
В Ростове под колесами иномарки пострадал 8-летний ребенок

На улице Петренко в Ростове водитель автомобиля «Хонда» сбил ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 сентября в Ростове-на-Дону под автомобиль попал 8-летний ребенок. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 17:45 на улице Петренко. Предварительно, 39-летний водитель иномарки «Хонда» наехал на ребенка, переходившего дорогу в неположенном для этого месте.

— Несовершеннолетний пешеход пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водителей просят быть осторожными в местах, где могут проходить люди. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Родители должны напоминать детям правила поведения на дороге. В частности, ребята должны знать, что нельзя перебегать дорогу там, где это запрещено.

