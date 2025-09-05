В Ростове под колесами иномарки пострадал 8-летний ребенок

Вечером 5 сентября в Ростове-на-Дону под автомобиль попал 8-летний ребенок. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 17:45 на улице Петренко. Предварительно, 39-летний водитель иномарки «Хонда» наехал на ребенка, переходившего дорогу в неположенном для этого месте.
— Несовершеннолетний пешеход пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в Госавтоинспекции.
Водителей просят быть осторожными в местах, где могут проходить люди. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
Родители должны напоминать детям правила поведения на дороге. В частности, ребята должны знать, что нельзя перебегать дорогу там, где это запрещено.
