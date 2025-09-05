Пожар произошел в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке

31 августа в производственном здании подмосковной Балашихе произошел крупный пожар. На распространившихся в Сети видеозаписях заметен столб черного дыма, который увидели жители нескольких районов города. Позднее МЧС России сообщило о локализации возгорания на площади четырех тысяч квадратных метров. На следующий день, 1 сентября, пожарные ликвидировали возгорание на складе в Балашихе.