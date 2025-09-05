В Третьяковке произошло возгорание

«По предварительной информации, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание в электрощитовой», — сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным Msk1, возгоранию присвоили 2 ранг.
В управлении МЧС по Москве сообщили РБК, что «в подвале технического здания объекта происходит загорание электрощитовой». Из здания вывели 11 человек.
Открытое горение ликвидировали, информации о пострадавших нет.
Инженерный корпус входит в комплекс музея в Лаврушинском переулке, там проходят временные выставки классического и современного искусства, а также симпозиумы, пресс-конференции и кинопоказы.
В феврале на ВДНХ загорелся павильон № 59, в котором находится Музей героизма, причиной стало короткое замыкание. В МЧС сообщили, что пожар был потушен на площади 20 кв. м, никто не пострадал.