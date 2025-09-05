Стала известна причина пожара в Третьяковской галерее

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, возникший в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Возгорание началось в электрощитовой, где загорелся кабель.
— Источник пожара в Инженерном корпусе Третьяковки — электрощитовая в подвале, где загорелся кабель. Возгорание ликвидировано с помощью огнетушителя, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
Пожар начался вечером 5 сентября. По данным СМИ, из здания Третьяковской галереи эвакуировали 11 человек. Также журналисты сообщили, что причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.
31 августа в производственном здании в подмосковной Балашихе произошел крупное возгорание. На видеозаписях, которые появились в Сети, заметен столб черного дыма, который увидели жители нескольких районов города. Позднее МЧС России сообщило о локализации возгорания на площади четырех тысяч квадратных метров. На следующий день, 1 сентября, спасатели ликвидировали возгорание на складе в Балашихе.