Открытое горение потушили в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке

Открытое горение в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке ликвидировали сотрудники МЧС. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
— Работы по тушению пожара продолжаются. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в Telegram-канале МЧС Москвы.
Уточняется, что из помещений сотрудники МЧС вывели 11 человек.
Пожар начался вечером 5 сентября. Причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.
31 августа в производственном здании в подмосковной Балашихе произошел крупное возгорание. На видеозаписях, которые появились в Сети, заметен столб черного дыма, который увидели жители нескольких районов города. Позднее МЧС РФ сообщило о локализации возгорания на площади четырех тысяч квадратных метров. На следующий день, 1 сентября, спасатели ликвидировали возгорание на складе в Балашихе.