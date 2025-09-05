Ричмонд
Трамп рассказал, кто возьмет ответственности за Украину

Трамп заявил, что Европа возьмет на себя безопасность Украины.

Европейские страны сыграют ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Европа теперь понимает, что ей придется взять на себя основную часть ответственности за безопасность Украины. Они хотят, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», — приводит слова Трампа телеканал Fox News.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности США предоставить Украине определенные гарантии безопасности, однако подчеркивал, что это возможно только при условии прекращения огня и без участия НАТО. Эти заявления прозвучали в ходе переговоров с европейскими лидерами на фоне обсуждений путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и определения роли Запада в обеспечении безопасности региона.

