Трамп рассказал, кто возьмет ответственности за Украину

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности США предоставить Украине определенные гарантии безопасности, однако подчеркивал, что это возможно только при условии прекращения огня и без участия НАТО. Эти заявления прозвучали в ходе переговоров с европейскими лидерами на фоне обсуждений путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной и определения роли Запада в обеспечении безопасности региона.