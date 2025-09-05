ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ за 3 часа

Согласно информации ведомства, шесть беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, два — над Брянской. По одному БПЛА уничтожено над Смоленской областью и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО сбили над Россией 92 украинских беспилотника. Атака подверглись 12 областей страны.
