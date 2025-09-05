В Санкт-Петербурге за день в трех разных местах нашли три боеприпаса

Находки были зафиксированы 3 сентября. Специалисты выезжали на проверки в Петродворцовый, Московский и Приморский районы. В итоге на Собственном проспекте в Петергофе обнаружили 50-миллиметровую минометную мину, на стройплощадке Пулковского шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — мину калибром 82 миллиметра.