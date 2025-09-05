Ричмонд
Трамп нашел способ урегулировать конфликт на Украине

Трамп рассказал, как планирует закончить конфликт на Украине.

Конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, процесс разрешения ситуации оказался более сложным, чем он предполагал ранее.

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт (на Украине — прим. URA.RU), он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить», — заявил президент. Он отметил, что отсутствие урегулирования приведет к серьезным последствиям. Его слова передает Fox Nеws.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможном изменении подхода США к урегулированию украинского конфликта, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах. После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске американский лидер отмечал, что считает своим долгом остановить боевые действия и выражал сожаление по поводу жертв среди мирного населения.

