Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Трамп рассыпался в комплиментах в отношении Лукашенко.

Вашингтон и Минск ведут переговоры о возможном освобождении части из 1,4 тысячи задержанных в Белоруссии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Так же он назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «очень уважаемым человеком» и «сильным лидером».

«Мы уже обсуждаем с белорусской стороной освобождение части заключенных. Я уверен, что это случится очень скоро», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает Fox News. По словам Трампа, президент Белоруссии Александр Лукашенко активно участвует в диалоге и показывает готовность идти на уступки. Президент назвал его «очень уважаемым человеком» и «сильным лидером».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко готов рассмотреть освобождение политических заключенных в обмен на смягчение санкций со стороны США, в частности снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия». В августе лидеры двух стран уже обсуждали возможность освобождения порядка 1,3 тысячи осужденных, а в июне белорусские власти помиловали 14 человек после визита американского спецпосланника. Переговоры Минск ведет напрямую с Вашингтоном, без участия оппозиции.

