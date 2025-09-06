Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко готов рассмотреть освобождение политических заключенных в обмен на смягчение санкций со стороны США, в частности снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия». В августе лидеры двух стран уже обсуждали возможность освобождения порядка 1,3 тысячи осужденных, а в июне белорусские власти помиловали 14 человек после визита американского спецпосланника. Переговоры Минск ведет напрямую с Вашингтоном, без участия оппозиции.