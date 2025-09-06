Трамп: саммит G20 в 2026 году пройдет в США

Ранее на фоне роста напряженности в отношениях США с рядом стран, включая Индию и участников БРИКС, президент Дональд Трамп отменил визит на саммит QUAD в Нью-Дели, а руководство Бразилии инициировало внеочередной саммит БРИКС для выработки коллективного ответа на внешнее давление. Проведение саммита G20 в США в 2026 году станет первым за 20 лет случаем, когда форум пройдет американской территории.