Экс-глава Министерства обороны США получил страшную должность

После переименования Минобороны США (Пентагон) на Министерство войны должность сменилась и у руководителя ведомства Пита Хегсета. В соцсеть Х уже внесены соответствующие изменения.

Пентагон официально сменил название.

После переименования Минобороны США (Пентагон) на Министерство войны должность сменилась и у руководителя ведомства Пита Хегсета. В соцсеть Х уже внесены соответствующие изменения.

«Пентагон официально переименован в U.S. Department of War (Министерство войны США — англ.). Пит Хегсет стал министром войны», — указано в соответствующих аккаунтах.

Американский президент Дональд Трамп подписал соответствующий указ 5 сентября, отмечает RT. По словам Хегсета, Пентагон вернул себе прежнее название. Решение объяснили корректировкой курса на формирование «воинской этики».

