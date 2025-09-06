Более половины немцев поддержали отправку военных на Украину

В целом в исследовании приняли участие 1 269 человек. Опрос, который заказал телеканала ZDF, показал, что большинство жителей Германии не верят в скорое завершение конфликта. Только 4% участников исследования считают, что постоянное прекращение огня возможно в ближайшие недели. Согласно данным, жители восточных федеральных земель выступают против участия немецких военных в такой миссии: 54% опрошенных из этого региона не поддерживают размещение Бундесвера на Украине даже при международном мандате.