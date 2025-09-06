Ричмонд
Более половины немцев поддержали отправку военных на Украину

Более половины жителей Германии поддерживают идею отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину для обеспечения прекращения огня между Москвой и Киевом при условии присутствия там европейских войск. 53% респондентов заявили, что ФРГ должна участвовать в миссии по поддержанию перемирия, сообщила исследовательская группа Wahlen.

В опросе поучаствовало 1 269 человек.

В целом в исследовании приняли участие 1 269 человек. Опрос, который заказал телеканала ZDF, показал, что большинство жителей Германии не верят в скорое завершение конфликта. Только 4% участников исследования считают, что постоянное прекращение огня возможно в ближайшие недели. Согласно данным, жители восточных федеральных земель выступают против участия немецких военных в такой миссии: 54% опрошенных из этого региона не поддерживают размещение Бундесвера на Украине даже при международном мандате.

Ранее опросы, проведенные в ряде европейских стран, показывали, что большинство жителей Германии, Франции и Польши выступают против отправки своих военных на Украину даже после заключения мирного соглашения. В дипломатических кругах ЕС и НАТО обсуждают возможность размещения контингента только после устойчивого прекращения боевых действий, однако российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости подобных инициатив и предупреждали о рисках эскалации.

