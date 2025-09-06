Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп приказал сбивать самолеты Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп распорядился о немедленном перехвате и уничтожении любых венесуэльских самолетов, приближающихся к американским военным кораблям в угрожающей манере. Об этом сообщает Fox News.

Трамп приказал сбивать венесуэльские самолеты.

Президент США Дональд Трамп распорядился о немедленном перехвате и уничтожении любых венесуэльских самолетов, приближающихся к американским военным кораблям в угрожающей манере. Об этом сообщает Fox News.

«Трамп приказал генералу Кейну сбивать любые венесуэльские самолёты, которые угрожающе приближаются к кораблям ВМС США», — пишет Fox News. Данное распоряжение связано с недавним инцидентом в Карибском бассейне, когда военный самолет Венесуэлы маневрировал в непосредственной близости от американского эсминца.

Ранее, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает все возможные меры, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда в администрации не подтвердили переброску военных кораблей к берегам Венесуэлы, однако подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше