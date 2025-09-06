Трамп приказал сбивать самолеты Венесуэлы

Ранее, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает все возможные меры, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда в администрации не подтвердили переброску военных кораблей к берегам Венесуэлы, однако подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.