Суд отказался выпустить из колонии экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Исправительное учреждение также дало положительную характеристику и рекомендовало рассмотреть вопрос о смягчении наказания. Тем не менее прокурор и суд сочли эти доводы недостаточными. В решении отмечено, что замена неотбытой части срока более мягкой мерой применяется лишь как исключительная форма поощрения, и для Митволя она признана преждевременной. Решение вступило в законную силу.