Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказался выпустить из колонии экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Адвокаты ходатайствовали о замене оставшейся части срока на более мягкое наказание — штраф, ограничение свободы или исправительные работы.

Источник: Аргументы и факты

Мособлсуд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве красноярского метрополитена, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Адвокаты ходатайствовали о замене оставшейся части срока на более мягкое наказание — штраф, ограничение свободы или исправительные работы. Защита указывала, что Митволь имеет постоянное место работы, характеризуется положительно, уже отбыл свыше половины назначенного наказания и содержится без нарушений. В материалах отмечалось, что он поощрялся администрацией колонии, а на его иждивении находятся супруга, двое детей и мать.

Исправительное учреждение также дало положительную характеристику и рекомендовало рассмотреть вопрос о смягчении наказания. Тем не менее прокурор и суд сочли эти доводы недостаточными. В решении отмечено, что замена неотбытой части срока более мягкой мерой применяется лишь как исключительная форма поощрения, и для Митволя она признана преждевременной. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как преступники пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не проживал.