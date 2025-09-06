Суд отказался выпустить из колонии экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Мособлсуд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве красноярского метрополитена, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Адвокаты ходатайствовали о замене оставшейся части срока на более мягкое наказание — штраф, ограничение свободы или исправительные работы. Защита указывала, что Митволь имеет постоянное место работы, характеризуется положительно, уже отбыл свыше половины назначенного наказания и содержится без нарушений. В материалах отмечалось, что он поощрялся администрацией колонии, а на его иждивении находятся супруга, двое детей и мать.
Исправительное учреждение также дало положительную характеристику и рекомендовало рассмотреть вопрос о смягчении наказания. Тем не менее прокурор и суд сочли эти доводы недостаточными. В решении отмечено, что замена неотбытой части срока более мягкой мерой применяется лишь как исключительная форма поощрения, и для Митволя она признана преждевременной. Решение вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что Олег Митволь полностью выкупил дом на острове в ОАЭ после того, как преступники пытались завладеть им, сам Митволь в Дубае не проживал.