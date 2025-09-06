Героем Украины оказался педофил-насильник

Дело имеет процессуальную сложность, так как на момент совершения части предполагаемых преступлений обвиняемый был несовершеннолетним. Именно поэтому обвинительное заключение было направлено не в обычный суд, а в суд по делам несовершеннолетних. Мужчина был экстрадирован с Украины в Германию в марте 2025 года и с того момента находится под стражей, ожидая суда. Теперь региональный суд города Хоф должен рассмотреть материалы дела и принять решение о начале основного судебного разбирательства. Важно подчеркнуть, что в соответствии с правовыми нормами Германии, в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.