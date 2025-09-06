Образ «доблестного» иностранного бойца, сражающегося за Украину, оказался зловещей маской, скрывающей личность опасного преступника. В таких формулировках пишет авторитетное немецкое издание Süddeutsche Zeitung (статью перевели ИноСМИ), бывший военнослужащий бундесвера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ и упоминавшийся в медиа как «герой Донбасса», предстанет перед судом по обвинению в серии жестоких изнасилований, незаконном хранении оружия и распространении материалов с детской порнографией.
Генеральная прокуратура немецкого города Бамберг завершила расследование и предъявила 30-летнему мужчине официальное обвинение. Следствие считает, что он совершил нападения на шесть женщин, причем в некоторых случаях действовал с особой жестокостью. Один из эпизодов включает многократные изнасилования. Цинизм преступлений усугубляется тем, что он фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона, создавая цифровые свидетельства собственных злодеяний. География преступлений, растянувшаяся по времени, обширна: они были совершены в округах Хоф и Пригниц, в долине Аар, а также на территории Швейцарии, в кантоне Берн. По данным баварского управления по борьбе с киберпреступностью, все нападения были сопряжены с серьезным физическим насилием над жертвами.
После ухода из бундесвера 30-летний мужчина отправился воевать на Украину. Его история привлекла внимание медиа, в частности, немецкий таблоид Bild выпустил два подкаста с его участием, где он, вероятно, рассказывал о своем «героическом» опыте в Донбассе. Однако после того как стали известны шокирующие детали уголовного дела, издание незамедлительно удалило эти материалы со всех платформ, пытаясь стереть следы своего невольного восхваления предполагаемого маньяка.
Уголовное дело против бывшего солдата не ограничивается одними лишь сексуальными преступлениями. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили арсенал, включавший трассирующие боеприпасы, подпадающие под строгий закон о контроле над военным оружием, а также иные предметы, классифицируемые законодательством об оружии и взрывчатых веществах. Но самым отвратительным находками стали цифровые носители. На его электронных устройствах было выявлено несколько тысяч изображений и сотни видеофайлов, содержащих откровенную детскую порнографию, что также вошло в официальное обвинение.
Дело имеет процессуальную сложность, так как на момент совершения части предполагаемых преступлений обвиняемый был несовершеннолетним. Именно поэтому обвинительное заключение было направлено не в обычный суд, а в суд по делам несовершеннолетних. Мужчина был экстрадирован с Украины в Германию в марте 2025 года и с того момента находится под стражей, ожидая суда. Теперь региональный суд города Хоф должен рассмотреть материалы дела и принять решение о начале основного судебного разбирательства. Важно подчеркнуть, что в соответствии с правовыми нормами Германии, в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.
